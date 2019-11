Jak urządzić funkcjonalną łazienkę?

Podstawy, czyli podłoga i ściany

Łazienka równa się woda. Aby mówić o funkcjonalnym wnętrzu, trzeba podłogę i ściany pokryć tworzywem wodoodpornym. Opcji jest mnóstwo: od płytek, poprzez tapety aż do farb. Ciekawym pomysłem jest zaprojektowanie własnej, unikatowej fototapety – ale trzeba pamiętać, by odpowiednio zabezpieczyć ją przed wodą.

Polacy kochają jednak klasykę – płytki i płyty. Świetnym wyborem jest położenie konglomeratu kwarcytowego. Materiał jest odporny na wodę, ale także zarysowania czy uszkodzenia mechaniczne. Do tego łatwo się go czyści, a jego konserwacja jest banalnie prosta.

Jak widać, ekologiczny konglomerat od TechniStone® ma szereg praktycznych zalet oraz jedną, która przemówi do estetów: jest piękny. Może wyglądać jak ciemny kamień lub biały marmur z wyraźnymi żyłkami, może być gładki lub z fakturą – wśród mnóstwa odcieni i wzorów każdy znajdzie idealny do swojej łazienki.

Płyty konglomeratowe sprawdzą się położone i na ścianach, i na podłodze – wówczas pomieszczenie optycznie wyda się większe, bardziej przestronne. Ale doskonałym uzupełnieniem np. ponadczasowego marmuru będą ściany pomalowane na biało.

Farba w łazience? Oczywiście. Obecnie nie trzeba malować ścian niezbyt ładną farbą olejną, aby uzyskać wodoodporną warstwę. Inwestorzy mogą też postawić na specjalne, wodoodporne tapety. Najczęściej wybieranym rozwiązaniem pozostają jednak płytki: ceramiczne, z gresu, kamienne lub konglomeratowe.

Ciasno? Coś trzeba z tym zrobić

Zanim zaczniecie wybierać ceramikę i planować, gdzie stanie wanna, zmierzcie łazienkę. Ale tak naprawdę, a nie krokami, stopami, czy „na oko”. Projektowanie wnętrza „mniej więcej” to kardynalny błąd leniuchów. Chcecie mieć funkcjonalne pomieszczenie? Zaopatrzcie się w miarę. Dobrze jest także wyrysować sobie plan w skali. Jeśli inwestorzy korzystają z pomocy projektanta, nie muszą robić tego sami. Tak czy inaczej, bez szczegółowych pomiarów się nie obędzie.

Jest to wyjątkowo ważne, gdy łazienka jest niewielka i każdy centymetr ma znaczenie. Kabina prysznicowa, a nawet miska klozetowa mają pewne standardowe wymiary. Aby wszystko się zmieściło, trzeba znać rozmiary wybranych produktów, długość ścian i odległość między przyłączami. Dlaczego warto wszystko sobie wyrysować? Wówczas będzie widać, ile miejsca pozostaje na przejście i czy wygodnie będzie się korzystało z umywalki, wanny lub bidetu.

Producenci ceramiki dobrze wiedzą, z czym mierzą się właściciele mieszkań i w sklepach można już dostać specjalne linie np. toalet stworzonych z myślą o małych łazienkach.

W dużych salonach kąpielowych brak podobnego problemu, jednak o miarce nie ma co zapominać. Podczas remontu, zawsze lepiej wiedzieć za dużo niż za mało.

Dostosuj łazienkę do konkretnych potrzeb

Funkcjonalna łazienka to pojęcie względne. Pamiętajcie, że to pomieszczenie musi być tak zaprojektowane, by to wam było w nim wygodnie. Dlatego urządzając je, weźcie pod uwagę osobiste preferencje i swoje warunki fizyczne.

Inaczej będzie wyglądać pomieszczenie, z którego mają korzystać ludzie niscy, inaczej łazienkę powinni zaplanować wysocy. Co innego będzie ważne dla seniora, na co innego uwagę zwrócą rodzice małych dzieci.

Warto pomyśleć o sobie w danym wnętrzu już na etapie planowania remontu – jakie udoskonalenia wprowadzić, aby w łazience czuć się lepiej?

Singiel kupi jedną umywalkę, para, o ile metraż pozwoli, może wybrać dwie. Młodzi rodzice zapewne wymienią prysznic na wannę lub postawią na opcję 2 w 1. Starsi ludzie zrobią odwrotnie – prysznic bez brodzika (walk in), za do obłożony płytkami, które nie będą śliskie, okaże się dla nich idealnym rozwiązaniem. Nieco wyżsi inwestorzy mogą wybrać umywalkę nablatową, a blat umieścić wyżej niż standardowo – wówczas pod nim spokojnie zmieści się pralka. Ci o niższym wzroście będą woleli umywalkę wpuszczoną w blat, aby swobodnie móc z niej korzystać.

To drobiazgi? Pozornie tak, ale gdy pomyśli się o nich za późno, już po remoncie, łazienka nie będzie aż tak funkcjonalna, jak byśmy tego oczekiwali.

Estetyczna i funkcjonalna, czyli nic na wierzchu

W łazience powinno być miejsce na przechowywanie kosmetyków, środków chemicznych, ręczników. A gdy ma się dzieci, dobrze jest znaleźć szufladę czy szafkę także na nieco więcej drobiazgów niż jedna gumowa kaczka.

Wygodna łazienka będzie wnętrzem, w którym jest miejsce na wszystko i wszystko jest na swoim miejscu. Bałagan, brak dostępu do podstawowych produktów higienicznych czy ręczników z funkcjonalnością nie mają nic wspólnego. Praktyczna łazienka musi być wyposażona w szafki, najlepiej zamykane, by ukryć to, co stojąc na wierzchu, tworzy bałagan. Na blacie za to może znaleźć się miejsce dla ładnych figurek, świec, obrazków w ramach, estetycznych pojemników.

Szczegół, o którym zapominamy

Od jakiegoś czasu chętnie podążamy za modą, która łazienkę przeistacza w kolejny pokój – są tu meble, dywany, dzieła sztuki. Jest pięknie. Ukrywamy sprzęty i kosmetyki, tworząc urocze, stylowe salony (lub saloniki) kąpielowe. I tak właśnie powinno być – koniec z nudą i brakiem charakteru w tak ważnym wnętrzu. Jednak warto pamiętać, by, chowając to, co „łazienkowe”, nie iść o krok za daleko. O czym mowa? Oczywiście o wentylacji.

Otwory wentylacyjne lub wentylacja mechaniczna powinny być w każdej łazience. To bardzo ważne – nikt nie chce przecież mieszkać w ślicznym, ale zagrzybionym mieszkaniu. Ani to ładne, ani zdrowe. Dlatego nie zasłaniajcie wentylacji, dajcie jej spełniać swoją funkcję. Jeśli w waszej łazience jest okno, pamiętajcie, by regularnie je otwierać, wietrząc wnętrze.

Informacje o firmie:

TechniStone® to wiodący europejski producent płyt wykonanych z konglomeratu kwarcowego i kwarcowo-granitowego z ponad 20-letnią historią. Fabryka TechniStone® znajduje się w Republice Czeskiej – mieście Hradec Kralove, gdzie firma od 23 lat produkuje kamień konglomeratowy we włoskiej technologii Breton. Produkt dostępny jest w postaci płyt o najwyższej jakości, wysokiej higieniczności i licznych walorach estetycznych. Ścisła kontrola jakości surowców, produkcji czy pakowania i wysyłki daje TechniStone® pewność, że klient końcowy będzie zadowolony z użytkowania finalnego produktu. Posiadanie Certyfikatu ISO 9001, który jest sprawdzany i kontrolowany przez renomowaną niemiecką firmę TUV daje odbiorcom pewność najwyższej jakości materiału. Wszystkie materiały TechniStone® posiadają 10 lat gwarancji. TechniStone® jest dostępny dla klientów na terenie całej Polski za pośrednictwem własnych magazynów, autoryzowanych zakładów kamieniarskich, współpracujących architektów i studiów kuchennych.